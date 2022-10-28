وأحرز رونالدو، الذي استبعد من تشكيلة الفريق في مواجهة تشلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الأسبوع الحالي الممتاز لأسباب انضباطية، الهدف الثالث ليونايتد، بعدما منح ديوغو دالوت وماركوس راشفورد التقدم لأصحاب الأرض.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة من 5 مباريات، قبل زيارته لريال سوسيداد الإسباني في الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل، حيث يحتاج الفوز لتصدر المجموعة والتأهل مباشرة إلى دور الـ16.

وفاز ريال سوسيداد على أومونيا القبرصي 2-صفر بفضل هدفين من روبرت نافارو وبرايس مينديز.