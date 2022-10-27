واستطلع موقع "سكاي نيوز عربية" آراء عدد من نجوم الكرة المصرية السابقين، بشأن سيناريو "القمة المرتقبة"، التي تقام، الجمعة، على ملعب هزاع بن زايد في أبوظبي.

الصبر مفتاح اللقب

مدرب المنتخب المصري السابق، ضياء السيد، وضع عنوانا عريضا للمباراة: "الصبر مفتاح الفوز وبالتالي التتويج باللقب"، معتبرا أن "المباراة ستحسم من خلال اللاعبين بنسبة 95 بالمئة، والفريق الأكثر صبرا سيحمل الكأس".

وأضاف أن "المدير الفني للأهلي، السويسري مارسيل كولر، مميز لكن عليه أن يحذر من ترك مسافات في الشق الدفاعي، وهي الطريقة التي يعتمد عليها البرتغالي جوسفالدوا فيريرا، المدير الفني للزمالك، كما حدث في المواجهة الأخيرة بين الفريقين".

ورأى مكتشف نجم ليفربول محمد صلاح وغيره من النجوم المحترفين، أن "فيريرا مدرب صاحب خبرات كبيرة ويعتمد على إحكام الشق الدفاعي، والاعتماد على سرعة لاعبيه زيزو وسيف الدين الجزيري ونيمار وغيرهم".

ووصف السيد العاصمة الإماراتية بأنها "قبلة المباريات الكبيرة التي تتمتع بكل المقومات لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية، ليس على المستوى العربي فقط وإنما على المستوى العالمي".

ناجي يفجر المفاجأة

على عكس التحليلات التي تتوقع قمة كبيرة فنيا، صرح مدرب حراس مرمى فريق سيراميكا كليوباتر، أحمد ناجي، بأن "المباراة لن تكون في أحسن أحوالها على المستوى الفني، بسبب إقامتها في بداية الموسم، حيث لم يمر سوى أسبوعين على الدوري المصري ولم يكتمل تجانس اللاعبين القدامى مع الجدد في الفريقين".

مدرب حراس مرمى منتخب مصر في مونديال روسيا 2018، قال إن استضافة أبوظبي للكلاسيكو المصري "يزيد المباراة متعة، بسبب الإمكانيات العالية التي تتميز بها الإمارات في استضافة البطولات الرياضية"، معتبرا أنها "بلده الثاني ودائما تسبق الإماراتيين سمعتهم الطيبة في كرم الضيافة، وهو ما رسخه الرئيس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان".

مباراة مهمة

بعيدا عن لاعبي الأهلي والزمالك السابقين، أكد مدرب الإسماعيلي السابق، حمزة الجمل، أن "المباراة مهمة للفريقين، حيث يسعى الزمالك للحصول على البطولة الثالثة بعد الدوري والكأس، ولديه فرصة لذلك بعد الإضافات الداعمة والمميزة للفريق، بصفقات فنية، بجانب وجود نجم الفريق أحمد سيد زيزو".

واستطرد: "لكن الزمالك سيفتقد محمود حمدي الونش، قلب دفاعه، وهي خسارة كبيرة للفريق في مثل هذه المباريات، إلا أن الفرق الكبيرة لا تتوقف على غياب لاعب".

ورأى الجمل أن "فيريرا غير استراتيجية اللعب، بإغلاق الدفاع بإحكام، والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، عن طريق زيزو والجزيري".

كما أكد أن مدرب الزمالك "سيزيد العمق والتكتل في نصف الملعب أمام الأهلي".

في الجهة الثانية، شرح الجمل طريقة مدرب الأهلي، قائلا إنه "يعتمد على التحضير من الخلف، مع انطلاقات من العمق، لضرب خطوط المنافسين وفتح مساحات في الدفاع".

وتابع: "كلا المدربين سيتصارعان على الفوز بالمساحات مع غلق الأطراف، خصوصا جهة التونسي علي معلول، التي ستسبب ضغطا على دفاع الزمالك".

"مباراة المساحة"

ووصف الجمل المباراة بأنها "مباراة المساحة"، موضحا: "الفريق الذي ستكون له اليد العليا في غلق دفاعه والقدرة على فتح المساحات في الثلث الأخير، ستكون له الغلبة في هذه المباراة".

كما أعرب عن سعادته لإقامة السوبر المصري في الإمارات، قائلا إنه "أمر رائع لقوة الفريقين ووجود هذه الكوكبة من النجوم على أرض دولة الإمارات الشقيقة، التي تحتضن بطولات عديدة كل عام، بالإضافة إلى تواجد جالية مصرية كبيرة في الإمارات، مما يزيد من رواج الكرة المصرية".

وطالب نجم الإسماعيلي السابق، الجماهير المصرية عموما بـ"الاستمتاع بالسوبر والتحلي بالروح الرياضية بين جماهير الفريقين".

مباراة خاصة بين زيزو وسافيو

في الكرة الإماراتية حيث يتواجد العديد من المدربين المصريين، توقع عمار معاذ، مدرب حراس المرمى في نادي الوحدة الإماراتي وحارس مرمي الزمالك السابق، "فوز الزمالك باللقب بسبب حالة الاستقرار التي يمر بها الفريق".

وأكد أن "زيزو سيكون الورقة الرابحة للزمالك"، محذرا في الوقت نفسه فيريرا من "خطورة وموهبة البرازيلي برونو سافيو، لاعب الأهلي الجديد، حيث ينتظر جماهير الفريقين تألق زيزو في الزمالك وبرونو في الأهلي في مباراة خاصة بينهما".

أما الكابتن لاعب النصر الإماراتي السابق، أحمد عبد الله، فتوقع فوز الزمالك بركلات الترجيح، قائلا إن المباراة "ستنتهي بهدفين لكل فريق".

من جانبه، توقع لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، هاني صديق، أن تنتهي المباراة "بالتعادل الإيجابي، ثم اللجوء لضربات الجزاء"، متمنيا فوز الأهلي.

ورأى صديق أن "مفاتيح الفريقين تكمن في تقدم الظهيرين الأيمن والأيسر"، منوها إلى أن "التسديد من خارج منطقة الجزاء قد يكون حلا لتسجيل الأهداف".