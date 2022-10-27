وأكدت مصادر بريطانية أن إيرلنغ هالاند قد يغيب عن اللعب في الفترة المقبلة، بسبب إصابة بقدمه، بعد انتشار فيديو له وهو "يعرج".

ودخل مهاجم مانشستر سيتي وهو يعرج إلى مركز الفريق الطبي مرتديا نعلا خفيفا، لكنه غادر بابتسامة عريضة.

وأكد مدرب الفريق بيب غوارديولا أن هالاند كان "متعبا جدا" خلال لقاء دورتموند، كما أنه عانى من حمى قبل اللقاء، ولكنه لم يتحدث عن إصابة بالقدم.

وقد يغيب هالاند عن لقاء الفريق أمام ليستر سيتي، السبت، وهو أول لقاء قد يغيب عنه "الغول" النرويجي.

وحطم هالاند الأرقام القياسية، وسجل 17 هدفا بالدوري حتى الآن، وكان يتطلع للوصول إلى 20 هدفا قبل توقف البطولة من أجل كأس العالم 2022.