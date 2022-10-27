وسلط تقرير رياضي لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية الضوء على 5 لاعبي كرة، اعترفوا بمعاناتهم من الوزن الزائد:

إيدين هازارد

اعترف النجم البلجيكي بأنه يكسب بعض الوزن الزائد عندما يأخذ إجازة ويغيب عن ملاعب الكرة، حيث قال في مقابلة صحفية: "لن أخفي ذلك، لكنني عندما أكون في إجازة، فأنا في إجازة".

ولم يتواجد هازارد على أرض الملعب في 3 مباريات وذلك بعد 57 دقيقة شارك بها ضد شاختار في وارسو بدوري أبطال أوروبا، ثم ربع ساعة الثلاثاء في ألمانيا، بينما لم يظهر في الدوري لمدة شهر ونصف منذ مباراة 11 سبتمبر ضد مايوركا.

لوك شاو

لطالما كان لاعب مانشستر يونايتد لوك شاو محط انتقاد مشجعي "الشياطين الحمر" لتحركه البطيء داخل الملعب بسبب وزنه.

وأبعد شاو عن التشكيلة الأساسية لليونايتد لفترة بعد البداية السيئة للموسم.

ويليان

ظهر ويليان بعد التوقيع مع أرسنال من تشلسي في صفقة انتقال مجانية، وهو يبدو مكتنزا قليلا، لكنه بدا في حالة جيدة من حيث الأداء منذ عودته إلى الدوري الإنجليزي.

غونزالو هيغواين

تمت مشاركة صورة لهيغواين على نطاق واسع في أول ظهور له مع يوفنتوس خلال مباراة ودية ضد وست هام بعد أيام فقط من انتقاله من نابولي مقابل 90 مليون يورو، ولا يبدو بكامل لياقته البدنية، حيث ظهر بوزن زائد واضح.

كاسبر شمايكل

وفق "ديلي ستار" فإن شمايكل كان قلقا بشأن نسبة الدهون في جسده بعد انضمامه لنيس في الدوري الفرنسي قادما من ليستر.