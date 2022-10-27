وجاءت تصريحات تشافي عقب خسارة برشلونة على ملعبه صفر-3 أمام بايرن ميونيخ، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، المسابقة التي ودعها برشلونة بالفعل.

وهذا ما قاله تشافي لمحطة "موفيستار بلس":

• "يجب أن نواجه واقعنا الجديد. لم نقدم اليوم المستوى المناسب للمنافسة. أعتقد أن الجانب النفسي أثر علينا لأننا دخلنا المباراة بعد خروجنا بالفعل من المسابقة".

• "بدأنا الموسم بتوقعات مرتفعة للغاية لكن نافسنا في مجموعة معقدة للغاية ولم ننجح في الوصول للمستوى اللازم للتنافس معهم. إنها خيبة أمل كبيرة".

ويتصدر بايرن المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة متقدما بفارق 5 نقاط على إنتر ميلان، الذي بلغ أيضا دور الـ16 بعد فوزه 4-صفر على فيكتوريا بلزن التشيكي في وقت سابق من الأربعاء.

وكان فوز الفريق الإيطالي النتيجة التي أطاحت برشلونة من دور المجموعات للعام الثاني على التوالي.

ومنذ الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا آخر مرة عام 2015، بلغ برشلونة قبل النهائي مرة واحدة في 2019، وخسر 2-8 أمام بايرن في دور الثمانية عام 2020، وودع المسابقة من دور الـ16 أمام باريس سان جرمان الفرنسي في 2021، ثم فشل في تجاوز دور المجموعات بآخر نسختين من البطولة.

وخرج برشلونة من البطولة الموسم الماضي من دور المجموعات بعد رحيل ليونيل ميسي إلى باريس سان جرمان، وأزمة مالية أدت إلى استقالة مجلس إدارة النادي بالكامل.

لكن هذا الموسم، بعد التعاقدات البارزة والإنفاق الضخم وضم روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وجول كوندي، كان من المتوقع تحقيق نتائج أفضل.

وفاز الفريق الكتالوني في مباراة واحدة فقط من 5 خاضها في البطولة حتى الآن، وسينتقل للدوري الأوروبي بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثالث للمرة الثانية على التوالي.