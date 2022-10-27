وحسم بورتو البرتغالي بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بفوزه على كلوب بروج البلجيكي 4-صفر، واستفادته من تعادل أتلتيكو مدريد مع ضيفه الألماني، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة للمجموعة الثانية.

وضمن بورتو وصافة المجموعة برصيد 9 نقاط، بفارق 5 نقاط أمام أتلتيكو مدريد الذي كان بحاجة إلى الفوز للإبقاء على حظوظه، لكنه سقط في فخ التعادل 2-2 مع إهدار مهاجمه الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع صدها الحارس الفنلندي لوكاش هراديتسكي، ثم تابعها البديل ساؤول نيغيز لتصطدم بالعارضة (90+10).