وسجل المصري محمد صلاح (42) والأوروغوياني داروين نونيز (49) وهارفي إيليوت (52) الأهداف.

وكان ليفربول بحاجة إلى التعادل فقط لحجز بطاقته إلى ثمن النهائي لكنه حقق الفوز الرابع تواليا، معززا وصافته للمجموعة برصيد 12 نقطة قبل القمة المرتقبة الثلاثاء المقبل على ملعب "أنفيلد" على الصدارة مع نابولي الإيطالي، الذي حقق فوزه الخامس تواليا عندما تغلب على ضيفه رينجرز الاسكتلندي 3-صفر.