وذكر الصحيفة البريطانية أن نادي "نابولي" الإيطالي مهتم بضم مهاجم مانشستر يونايتد رونالدو، والذي لم يحصل على صفقة للانتقال لأحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفق الصحيفة، فإن مصادر مقربة من رونالدو، أكدت أن مستشاريه بحثوا عن فرصة له في أندية تشلسي ونيوكاسل وأرسنال.

وبحسب أحد المصادر، فإن رونالدو لم يعد على رادار تشلسي بعد أن كان مهتما به الصيف الماضي.

وأشار المصدر إلى أن نابولي هي الوجهة الأكثر ترجيحا لرونالدو، لأن النادي يعتقد بقدرة "الدون" على مساندة الفريق للمحافظة على صدارة الدوري الإيطالي ودعم مسيرته في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف أن العقبة تكمن في قدرة نابولي على تلبية الأجر الذي قد يطلبه رونالدو، حيث أنه يتقاضى حاليا 360 ألف إسترليني أسبوعيا، بينما ينال البولندي بيوتر زيلينسكي 90 ألف إسترليني أسبوعيا، وهو اللاعب الأعلى أجرا في الفريق الإيطالي.