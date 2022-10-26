وكان برشلونة قد خاض مباراة "ملتهبة" أمام إنتر ميلانو قبل أسابيع، ضمن منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا، وحقق تعادلا ثمينا بنتيجة 3-3، بعد أن كان الإنتر قد سجل هدف التقدم في الدقيقة 90.

وبهذا التعادل، أصبحت فرص برشلونة بالتأهل ضئيلة جدا، وقد يخرج من دور المجموعات حتى قبل أن تنطلق مباراته المقبلة أمام بايرن ميونيخ الألماني.

سيناريو خروج برشلونة

سيناريو خروج برشلونة من دور المجموعات، هو الأقرب للواقعية، وسيتحقق ببساطة في حال انتصار الإنتر على فيكتوريا بلزن التشيكي، في المباراة المبكرة مساء الأربعاء، والتي ستنتهي قبل انطلاق موقعة برشلونة وبايرن ميونيخ في كامب نو، نفس الليلة.

وحتى لو تعثر الإنتر، فخسارة برشلونة أمام بايرن ميونيخ في المواجهة المقبلة، ستخرج الفريق مباشرة من دور المجموعات، لذا عليه الانتصار أو التعادل على أقل تقدير.

سيناريو تأهل برشلونة

تأهل برشلونة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، يحتاج لعوامل كثيرة، بعض منها خارج إرادة كتيبة تشافي.

من أجل التأهل يجب تحقيق 4 عوامل:

تعثر إنتر على ملعبه أمام فكتوريا بلزن التشيكي، فإما التعادل أو الهزيمة.

انتصار برشلونة على بايرن ميونيخ في كامب نو بالجولة الخامسة، أو التعادل، في حال هزيمة الإنتر.

هزيمة الإنتر أمام بايرن ميونيخ في الجولة الأخيرة على ملعب أليانز أرينا.

انتصار برشلونة على فكتوريا بلزن التشيكي بالجولة الأخيرة.

في حال تحققت هذه العوامل الأربعة، سيستطيع برشلونة تحقيق معجزة التأهل، التي قد لا تتجاوز 5 بالمئة، وفقا لتوقعات مواقع الإحصائيات.

وتستذكر جماهير برشلونة تصريحات نجمهم السابق نيمار، الذي في قال بعد الهزيمة من باريس سان جرمان ذهابا بنتيجة 0-4: "في الإياب، لدينا فرصة 1 بالمئة للتأهل، ولدينا 99 بالمئة إيمان"، قبل أن يقود نيمار فريقه لانتصار تاريخي بنتيجة 6-1، في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا عام 2017.