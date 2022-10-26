واضطر حكم مباراة بانغور ورايل، وهي "ديربي شمال ويلز"، إلى طرد 7 لاعبين، بعدما رفع البطاقة الحمراء في وجوههم، عقب دخولهم في عراك عنيف.

وبدأت المشاجرة عندما اعترض مدافع فريق بانغور شون لوك، على ركلة ركنية احتسبها الحكم للفريق الخصم، ليحتدم الحديث ويتطور الأمر إلى تبادل للكمات.

وإلى جانب طرد اللاعبين، فقد أوقف الحكم المباراة، حسبما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، والتي نشرت فيديو للعراك الذي نشب بين لاعبي الفريقين.