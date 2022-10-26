وعقد نادي الوحدات اجتماعا طارئا لمناقشة قرار الاتحاد بنقل مباراته أمام الفيصلي، من ملعب الوحدات "ستاد الملك عبد الله الثاني" إلى ستاد الحسن في إربد، لأسباب "أمنية"، بعد "تصاعد خطاب عدائي بين الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي".

ووفق الحوامدة، فقد رفض اتحاد كرة القدم في الأردن مطالب النادي بإقامة المباراة على أرض نادي الوحدات.

ويلعب الوحدات (الثاني برصيد 46 نقطة) ضد الفيصلي (المتصدر بفارق نقطة واحدة)، الجمعة، في الجولة قبل الأخيرة من الدوري، في مباراة تحمل أهمية كبرى لحسم بطل الدوري.

وشكل القرار الذي صدر عن الاتحاد الأردني، صدمة كبيرة لجماهير الوحدات، التي رفعت وسم "الملعب البيتي.. حقي".

بيان الاتحاد

• أكد الاتحاد الأردني لكرة القدم أن قرار نقل المباراة إلى إربد، جاء "بعد دراسة مستفيضة لتقارير الجهات الأمنية ومعطيات اللقاء المؤثر على حسابات حسم اللقب، وما رافق ذلك من تصعيد لخطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي، والمس بثوابت السلم المجتمعي والقيم والأخلاق الرياضية، مما شكل تهديدا للسلامة العامة لأركان المنظومة".

• شدد الاتحاد في بيان، على "موقفه الرافض لكافة مظاهر الشغب والخروج على القانون، وبث مشاعر التعصب والكراهية التي برزت بشكل غير مبرر في محيط كرة القدم الأردنية خلال الفترة الماضية، وشكلت مشهدا منافيا لقيم ومبادئ مجتمعنا، وسعت للمساس بنسيجنا الوطني المتراص، ورواسخ الرسالة السامية والنبيلة لكرة القدم".

• تابع البيان: "يقدر الاتحاد، عند اتخاذ قراراته، أهمية الحضور الجماهيري، والحفاظ على حقوق الفرق المستضيفة للمباريات، جنبا إلى جنب مع أولوية السلامة العامة، من دون التأثير على مسار المنافسة".

• أعرب الاتحاد عن "أسفه" للتصريحات التي وصفها بـ"غير المسؤولة"، الصادرة عن البعض من رؤساء وأعضاء إدارات الأندية، و"اتخاذ قرارات لا تتحلى بالمسؤولية رغم عواقبها الوخيمة".

• جدد تأكيده على "عدم تسلمه لأي خطاب رسمي من نادي الوحدات"، مع الإشارة إلى أنه سيتعامل مع أي طلب يصل عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وفقا للأنظمة والتعليمات الخاصة ببطولات الموسم 2022.

ماذا لو انسحب الوحدات فعلا؟

تشير اللائحة التأديبية في اتحاد كرة القدم في الأردن إلى إجراءات عدة ينتظر أن تواجه الوحدات، بعد أن قرر الانسحاب من بطولة دوري المحترفين.

ووفقا للمادة 41 من اللائحة، فإن قرار الوحدات بالانسحاب سيؤدي إلى هبوطه للدرجة الأدنى من التي يلعب فيها، وشطب كافة نتائجه في الموسم الجاري من المسابقة، مع عقوبة مالية تبلغ قيمتها 100 ألف دينار أردني (نحو 141 ألف دولار).

كما تشير اللائحة إلى أن الفريق المنسحب لن يحظى بنصيبه من بيع تذاكر المباراة، علما أنها كانت بيتية بالنسبة له، حيث يحظى بنسبة 75 بالمئة من سعة المدرجات، مقابل 25 بالمئة للفريق الضيف.

ويحق للاتحاد توقيع عقوبات على الفريق المنسحب في الموسم المقبل، مثل حرمانه من جمهوره في المباريات البيتية.

وحسب اللائحة، فإن مشاركة الوحدات في بطولة كأس الأردن لن تتأثر نتيجة قرار انسحابه من الدوري.

يشار إلى أن المباراة السابقة بين الفيصلي والوحدات التي جمعت الفريقين في ربع نهائي كأس الأردن، أقيمت من دون جمهور بقرار من الاتحاد وتوصيات من مديرية الأمن العام، وذلك بسبب حالة العداء بين الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي.

ورغم حرمان الجماهير من الحضور، فإن المباراة أعقبتها أحداث شغب توفي على إثرها طفل عمره 12 عاما.