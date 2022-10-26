ورفع لايبزيغ رصيده إلى 9 نقاط بفارق نقطة عن النادي الملكي الذي ضمن تأهله في الجولة السابقة، ومتقدما بثلاث نقاط عن شاختار دانييتسك الأوكراني المتعادل 1-1 مع مضيفه سلتيك الاسكتلندي (نقطتان).

وسيكفي لايبزيغ التعادل في الجولة الأخيرة ضد شاختار للتأهل، علما أنه في حال خسارته وتساويهما في النقاط ستكون البطاقة من نصيب الفريق الأوكراني بفضل المواجهتين المباشرتين بعد أن فاز شاختار 4-1 في ألمانيا في الجولة الأولى.

في لايبزيغ، سجل الكرواتي جوسكو غفارديول (13)، الفرنسي كريستوفر نكونكو (18) والبديل تيمو فيرنر (81) أهداف أصحاب الأرض، فيما أحرز هدفي الضيوف البرازيليان فينيسيوس جونيور (44) ورودريغو (90+4 من ركلة جزاء).

وهذه الخسارة الأولى لريال مدريد هذا الموسم في جميع المسابقات.

وخاض ريال مدريد المباراة بغياب هدافه الفرنسي كريم بنزيمة الذي يعاني إصابة في الفخذ الأيسر حرمت المتوج مؤخرا بالكرة الذهبية من المشاركة في الفوز على إشبيلية 3-1 في الدوري المحلي، والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الذي تعرض لـ"ضربة في الفخذ" خلال اللقاء مع النادي الأندلسي، وصانع الألعاب الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش، وذلك بعدما أعلن النادي الملكي عن سحب اسمه من تشكيلة المباراة دون تحديد السبب.

وشارك الفرنسي إدواردو كامافينغا أساسيا بعدما كان طرفا في المباريات الأربع الأولى في المجموعة لكن مرة واحدة أساسيا، وكانت أمام لايبزيغ في لقاء الذهاب الذي انتهى لصالح بطل إسبانيا 2-صفر في "سانتياغو برنابيو".

ولعب في خط المقدمة ماركو أسنسيو إلى جانب فينيسيوس ورودريغو.

وافتتح لايبزيغ التسجيل بعد أن تابع البرتغالي أندري سيلفا برأسه الكرة من ركنية، تصدى لها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لتتهيأ أمام غفارديول الذي تابعها في الشباك (13).

وضاعف أصحاب الأرض تقدمهم عندما سدد دافيد راوم الكرة من خارج المنطقة، ارتطمت بالفرنسي أوريليان تشاوميني لتسقط أمام نكونكو الذي سددها صاروخية رائعة بيسراه في سقف المرمى (18).

وقلص فينيسيوس تقدم أصحاب الأرض برأسية إثر عرضية من داخل المنطقة من أسينسيو (44).

وسجل فيرنر، لاعب تشلسي الإنجليزي السابق الذي عاد هذا الصيف إلى لايبزيغ، الهدف الثالث إثر مجهود مميز من الفرنسي محمد سيماكان الذي مرر كرة عرضية إلى الألماني ليتابعها في المرمى (81).

وتحصل رودريغو على ركلة جزاء إثر عرقلة من نكونكو، ترجمها بنفسه بنجاح (90+4).

في المباراة الأخرى، تقدم سلتيك عبر اليوناني جورجيوس ياكوماكيس (34)، بينما عادل شاختار عبر ميخايلو مودريك (58).