حجزت هذه المنتخبات مسبقا أماكن معسكراتها وحددت الملاعب التي ستستضيف مبارياتها بين أبوظبي ودبي، لتتجمع منتخبات من مختلف قارات العالم في الإمارات، وتستقطب الجماهير لمشاهدة نجومها، وحضور تجاربها، والوقوف على اللمسات الاخيرة قبل انطلاقة المونديال.

وبعد وصول المنتخب السعودي إلى أبوظبي، والدخول في معسكره الخارجي بفندق قصر الإمارات، يصل خلال الأيام المقبلة المنتخب الأرجنتيني مدججا بكامل نجومه، وفي مقدمتهم ليونيل ميسي، حيث يقيم معسكرا خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر المقبل، ويجري تدريباً مفتوحاً للجماهير يوم 13 نوفمبر في ستاد آل نهيان في نادي الوحدة، ثم يلاقي منتخب الإمارات وديا يوم 16 نوفمبر في ستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، ويغادر بعدها منتخب الأرجنتين إلى الدوحة يوم 16 نوفمبر، استعدادا لخوض منافسات المجموعة الثالثة التي تضم كل من بولندا، السعودية، المكسيك.

كما يلتقي في17 نوفمبر المقبل منتخبا غانا وسويسرا على ملعب بني ياس بأبوظبي، وفي نفس اليوم يلعب أيضا منتخبا اليابان وكندا على ستاد آل مكتوم بدبي. وفي 18 نوفمبر يخوض منتخب الكاميرون مباراة ودية مع منتخب بنما على ستاد محمد بن زايد في أبوظبي.

ويذكر أن المنتخب السعودي المشارك في كأس العالم ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا، دشن تجاربه بالفوز على مقدونيا الشمالية بهدف نظيف، على أن يواصل سلسلة مبارياته الودية بملاقاة كل من ألبانيا وهندوراس يومي 26 و30 أكتوبر الجاري على ستاد آل نهيان، ثم يلاقي منتخب آيسلندا في 6 نوفمبر المقبل على ملعب محمد بن زايد، ويختتم تحضيراته بمواجهة منتخب بنما في 10 المقبل على ملعب مدينة زايد الرياضية.

وإلى جانب المنتخبات التي ستخوض مباريات ودية في الامارات، هناك بعض المنتخبات المونديالية التي ستكتفي بمعسكر تدريبي فقط قبل التوجه الى قطر، مثل منتخب الأورغواي الذي يعسكر خلال الفترة بين 9 إلى 19 نوفمبر المقبل في أبوظبي، استعداداً لخوض منافسات المجموعة الثامنة التي تضم غانا والبرتغال وكوريا الجنوبية.

وبالإضافة الى المنتخبات المونديالية، بدأت الجماهير تتوافد على الإمارات من مختلف أنحاء العالم للإقامة فيها خلال كأس العالم، والاكتفاء بالتوجه يوم المباراة لتشجيع منتخبات بلدانهم ثم العودة من جديد، وذلك بفضل ما تمتلكه الدولة، من ظروف إقامة مريحة للجماهير، وتسهيلات كبيرة في النقل الجوي برحلات مكثفة يوميا.

كما أن اختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) دبي لتكون واحدة من 6 مدن عالمية تحتضن المهرجانات الدولية للجماهير خلال كأس العالم 2022 بقطر، يزيد من جلب الجماهير للاستمتاع باجواء الحدث الكروي الكبير، حيث سيتوفر بثاً مباشراً لمباريات كأس العالم والعديد من الأنشطة الترفيهية، بحضور عدد من أساطير الفيفا.