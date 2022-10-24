وانتصر برشلونة بنتيجة 4-0 على ضيفه بلباو، في مباراة سيطر عليها الفريق الكتالوني منذ الشوط الأول.

وسجل لبرشلونة عثمان ديمبيلي وسيرجي روبيرتو وروبرت ليفاندوفسكي في الشوط الأول، وفيران توريس في الشوط الثاني.

وظل برشلونة في المركز الثاني برصيد 28 نقطة متأخرا بـ3 نقاط عن ريال مدريد، ويتقدم بخمس نقاط على أتلتيكو مدريد ثالث الترتيب.

وبقي برشلونة على بعد 3 نقاط من الفريق الملكي، الذي فك الصدارة بانتصاره في "الكلاسيكو" على برشلونة الأسبوع الماضي بنتيجة 3-1.

وشحن برشلونة جماهيره العريضة قبل أيام من موقعة بايرن ميونيخ الألماني المصيرية بدوري أبطال أوروبا، التي سيحتاج فيها الفريق للانتصار لإبقاء على آماله بالتأهل من المجموعة.