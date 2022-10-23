ووصف غوارديولا الهدف الذي أحرزه دي بروين بأنه متميز للغاية، مضيفا أن باستطاعة اللاعب تقديم أداء أفضل.

وقال المدرب الإسباني المخضرم للصحفيين "كيفن يمكنه أن يقدم أداء أفضل. لا يقدم أفضل ما عنده حتى الآن. لقد أحرز هدفا رائعا لكنه لم يقدم أفضل أداء له.. وهو يعرف ذلك".

وأضاف: "الهدف مميز.. بفضله لم نتعرض للمعاناة في آخر 15-20 دقيقة عندما أصبحت المباراة مفتوحة بشكل أكبر. برايتون يقدم أداء متميزا. اللاعبون شعروا بصعوبة الموقف في الشوط الثاني. وكانت نقطة التحول في الشوط الثاني عندما حصل رياض محرز على فرصة وهو عادة لا يهدر الفرص لكن هذا حدث هذه المرة لأنها كرة القدم. وبعد دقيقة واحدة دخل هدفا مرمانا".

وتابع: "في هذا الوضع يكون الموقف صعبا في مواجهة فريق قوي. في هذه اللحظة كان الفريق المنافس أفضل وقام كيفن بعمل متميز للغاية ومن ثم فزنا بالمباراة".

وبفضل ثنائية النرويجي إرلينغ هالاند تقدم سيتي 2-صفر لكن لياندرو تروسارد قلص الفارق للضيوف ثم حسم دي بروين الفوز بهدف رائع من تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء بعد ذلك.

وكان هذا ثاني هدف يحرزه دي بروين في الدوري هذا الموسم إلى جانب الإسهام في تهيئة تسع فرص للتهديف.

ويحتل سيتي المركز الثاني بين فرق الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة من 11 مباراة متخلفا بنقطة وحيدة عن أرسنال اللندني المتصدر والذي لعب 10 مباريات.