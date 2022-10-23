واعتبر كلوب أن ليفربول يتحمل المسؤولية عن الخسارة أمام نوتنغهام فورست، قائلا: "فشل اللاعبون في التسجيل رغم فرص ذهبية أتيحت لهم".

ووصف المدرب الألماني لاعبيه بأنهم كانوا كمن "يلعبون ضد أنفسهم"، بعدما فشلوا أكثر من مرة في إحراز أهداف بمرمى الخصم.

وأشار كلوب إلى أن المباريات المكثفة التي خاضها "الريدز" في ستة أيام، قد استنزفت فريقه، وفقما نقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وأضاف مدرب ليفربول: "لا أفهم ماذا جرى، حيث أتيحت لنا فرص كثيرة، ولم يكن دفاعهم قويا للغاية، إلا أننا لم نستغل مثل هذه المواقف. أراد اللاعبون الفوز وكانت الروح القتالية حاضرة، ولكننا لم نسجل".

وتابع كلوب: "خسارتنا ضربة كبيرة لنا. علينا أن نعيد تقييم ما جرى في هذه المباراة، ومعرفة سبب هزيمتنا وعدم استغلالنا للفرص".

وبعد المباراة، تجمد رصيد ليفربول عند 16 نقطة في المركز السابع، وبفارق 11 نقطة عن أرسنال المتصدر، بينما أصبح رصيد فورست تسع نقاط وبفارق الأهداف عن منطقة الأمان.