وتم استبدال الدولي الفرنسي بعد 60 دقيقة لعب في تعادل مان يونايتد 1-1 مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ).

وبدا على فاران التأثر بعد الإصابة، واضطر إلى مسح دموعه وهو يشق طريقه إلى غرفة خلع الملابس في ملعب ستامفورد بريدج.

غير أن إيريك تن هاغ، المدير الفني لمان يونايتد، قال إنه من السابق لأوانه معرفة مدى إصابة الدولي الفرنسي.

وأضاف: "علينا أن ننتظر 24 ساعة في الأقل حتى يتمكن الأطباء من أداء وظيفتهم ونقوم بالتشخيص. أستطيع أن أفهم مشاعره. عليه أن ينتظر، إنه يتمتع بالخبرة، لكننا لا نعرف".

وشارك قلب الدفاع البالغ من العمر 29 عاما في 8 من أصل 11 مباراة لمان يونايتد من البداية في الموسم الحالي للبريميرليغ.