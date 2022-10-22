وخلال مؤتمر صحفي، كشف المدرب الإسباني أنه لن يسمح لأي لاعب بالتساهل في الأداء، من أجل الحفاظ على نفسه من الإصابات، قبل انطلاق مونديال قطر 2022، حسب ما أشار موقع "جول".

وأكد غوارديولا بصرامة أنه سيستبعد أي لاعب يشك بأنه يلعب "بطريقة آمنة" للحفاظ على نفسه من الإصابة قبل أسابيع من المونديال.

وقال غوارديولا: "اللاعب لن يشارك مع الفريق إذا شممت رائحة هذا الأمر (التساهل في المباريات)".

وشدد المدرب الإسباني على أن اللعب بقوة وتقديم كل شيء خلال المباريات المتبقية، هي أفضل طريقة للبقاء بصحة جيدة قبل المونديال، لأن اللعب بقوة يعني أن اللاعبين سيكونون جاهزين مع انطلاق كأس العالم، وفقا له.

وتنطلق بطولة كأس العالم 2022 بعد أقل من شهر، في 20 نوفمبر المقبل، سيخوض قبلها مانشستر سيتي 6 مباريات.

ويضم مانشستر سيتي مجموعة من النجوم العالميين، وعددهم 15، من المتوقع مشاركتهم في المونديال، وهم جون ستونز وجاك غريلش وفيل فودين وكايل ووكر (منتخب إنجلترا) وجواو كانسيلو وروبن دياز وبيرناردو سيلفا (منتخب البرتغال) وإيميريك لابورت ورودري (منتخب إسبانيا) وإيدرسون (منتخب البرازيل) ومانويل أكانجي (منتخب سويسرا) وكيفن دي بروين (منتخب بلجيكا) وجوليان ألفاريز (منتخب الأرجننتين) ونيثن أكي (منتخب هولندا) وإلكاي غوندوغان (منتخب ألمانيا).