وتجرع ليفربول الهزيمة بنتيجة 0-1 أمام مستضيفه نوتنغهام فوريست، ظهر السبت، في مباراة قد تكون "الأسوأ" للفريق هذا الموسم من ناحية الأداء.

وسجل المهاجم النيجيري تايو أيوني الهدف الوحيد في اللقاء، بالدقيقة 55، وكاد الفريق أن يرفع غلته بعدها بهدف ثان لو لا تألق الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

وعانى ليفربول من غيابات عديدة في الفريق، أثرت على المردود الهجومي، وأبرزهم المهاجمين الأوروغواياني داروين نونيز والبرتغالي ديوغو جوتا والكولومبي لويس دياز ولاعب الوسط الإسباني تياغو ألكنتارا.

وجاءت الخسارة "صادمة" لليفربول بعد انتصارين مهمين على مانشستر سيتي وويست هام الأسبوع الماضي.

ومن ناحية أخرى، حقق نوتنغهام فوريست، صاحب المركز الأخير بالدوري، انتصاره الثاني فقط خلال الموسم.