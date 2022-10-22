وقال تين هاغ، خلال تصريحات أبرزها الصحفي الشهر وخبير الانتقالات في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر حسابه على "تويتر": "سأعتمد على كريستيانو رونالدو في بقية الموسم".

وأضاف: "إنه خارج مباراة تشلسي، ثم سيستمر معنا.. أنا منفتح على هذا الأمر.. غيابه ضربه بالنسبة لي، حيث يظل كريستيانو جزءا مهما من الفريق، وأنا أعتمد عليه".

وتابع: "يتدرب رونالدو ليحافظ على لياقته البدنية، ومن أجل الاستعداد للمباراة التالية ضد شيريف في الدوري الأوروبي".

وحول إمكانية عودة "الدون" للتدريبات الجماعية ليونايتد، الاثنين المقبل، أجاب تين هاغ: "سنتحدث أولا.. هل سيكون الغياب أطول؟ لا أعتقد ذلك.. لا أريد أن أفتقده، أريده أن يكون في الفريق وأن يشارك، لأنه مؤثر".

مهاجم جديد

وفي السياق، كشفت تقارير صحفية بريطانية حديثة أن نادي مانشستر يونايتد قرر التعاقد مع مهاجم جديد لتعويض رونالدو في يناير.

وذكرت الصحافة البريطانية أن حالة التوتر بين اللاعب والمدرب تصاعدت في الأيام الأخيرة، وأن رونالدو لن يكون ضمن خطط تين هاغ في المباريات المقبلة، وهو ما يرجح رحيل اللاعب في الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وكان المدرب الهولندي قد طلب من رونالدو الاعتذار بعد قيامه بمغادرة الملعب قبل نهاية مباراة مان يونايتد وتوتنهام ورفضه المشاركة كبديل.