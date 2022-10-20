وظل رونالدو على دكة البدلاء في المباراة التي أقيمت ضمن المرحلة الـ12 من الدوري الإنجليزي مساء الأربعاء على ملعب الشياطين الحمر "أولد ترافورد".

لكن النجم البرتغالي غادر أولد ترافورد كدة البدلاء عبر النفق قبيل نهاية المباراة، في خطوة بدت في نظر كثيرين تقلل من احترامه لبقية الزملاء والمدرب إريك تين هاغ.

وفي أثناء المباراة، رصدت الكاميرا رونالدو الذي بدا ممتعضا للغاية من بقائه بعيدا عن الأهداف والتسجيل.

ولم يستخدم المدرب تين هاغ سوى 3 من أصل 5 عمليات تبديل لاعبين في المباراة، وهو ما يعني أنه كان من الممكن أن يستدعي رونالدو، خاصة أن المباراة لم تنته عندما غادر الأخير الملعب قبل 5 دقائق من نهايتها.

وقال تين هاغ الذي يرتبط بعلاقة سيئة مع رونالدو في تصريحات صحفية عقب المباراة: "سنتعامل مع هذا الأمر الخميس. رأيته يغادر لكني لم أتحدث معه بعد ذلك".

وجاء حديث المدرب ردا على سؤال بشأن ما إذا كان لدى رونالدو (37 عاما) الحق في مغادرة الملعب مبكرا.

وقال تين هاغ إنه لا يهتم بسلوك اللاعب وعوضا عن ذلك يريد التركيز على الفريق، الذي كان أداؤه رائعا بلاعبيه الـ11.