الموسم الماضي شهد تتويج الزمالك باللقب للمرة الثانية على التوالي والرابعة عشر في مسيرته، ليبدأ موسمه الجديد بهدف إنجاز غير مسبوق في تاريخه وهو معانقة اللقب 3 مرات على التوالي.

النادي الأهلي في الجهة المقابلة لم يعتاد خسارة لقب الدوري موسمين متتاليين منذ نحو 20 عاما، لذلك يسعى لأن يضع حدا لخسارة اللقب هذا الموسم بتحقيق بطولته رقم 43 في تاريخ المسابقة.

تفوق أبيض

الزمالك حقق فوزا ثمينا على سموحة بهدفين نظيفين في مباراة نجح خلالها البرتغالي فيريرا مدرب الفريق الأبيض في فرض سيطرته كما فعل في الموسم الماضي مع الفريق المتوج بلقب الدوري.

ومن جانبه قال الناقد الرياضي طارق طلعت في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الزمالك بدأ الموسم بأفضل صورة ممكنة بعد حصد أول 3 نقاط على حساب سموحة.

وأشار طلعت إلى أن الزمالك عليه أن يبذل الكثير من الجهد من أجل تحقيق اللقب الثالث على التوالي، مشيدا بالدعم الجماهيري الذي يحظى به الفريق في كل مبارياته.

وأضاف طلعت: "أهم مكاسب المباراة تكمن في اطمئنان الزمالك على جودة صفقاته الجديدة، بعد تسجيل سامسون أكينولا الهدف الثاني، وتألق زكريا الوردي".

وأكد أن "المباراة الأولى دائما صعبة، لكن الفوز بها يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة بعكس البداية بنتيجة سيئة، لكن الشيء السلبي الوحيد كان إصابة المدافع الدولي محمود الونش التي تبدو خطيرة وقد تربك خطط الزمالك الدفاعية".

ثقة حمراء

استعاد النادي الأهلي الثقة بعد احتلال المركز الثالث في دوري الموسم الماضي، وهزم الإسماعيلي بهدف نظيف على استاد برج العرب في الإسكندرية، وقدم أداء طيبا.

المحلل الفني لقناة النادي الأهلي أيمن غيلبرتو علق على المباراة الأولى لفريقه في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" قائلا: "افتتاحية الدوري كانت جيدة، الإسماعيلي ليس فريقا سهلا، والتغلب عليه يمنح الفريق ثقة في البداية".

وأضاف أيمن: "خوان كارلوس غاريدو مدرب الإسماعيلي سبق له تدريب الأهلي، ولذلك يعرف كيف يواجه النادي الأحمر جيدا، ولديه معرفة بالدوري المصري بشكل عام، وهو ما زاد المباراة صعوبة".

وتابع غيلبرتو: "أهداف الأهلي المتوقعة خلال المباراة كانت 4 أهداف لم يسجل منها الفريق سوى هدفا وحيدا، وهو ما يشير إلى استمرار مشكلة الموسم الماضي التي تتلخص في إهدار كم كبير من الفرص كل مباراة".

وأنهى أيمن: "بشكل عام نجح مارسيل كولر مدرب الأهلي في اقتناص الفوز في أول لقاء رسمي له بالدوري، ولتغييراته فضل كبير في ذلك، وسيبدأ الفريق العمل من أجل مباراة أسوان المقبلة ثم مواجهة السوبر المصري ضد الزمالك في الإمارات".

من المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري على استاد هزاع بن زايد في الإمارات يوم 28 من شهر أكتوبر الجاري.