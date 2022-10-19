ولكن لماذا تم تأجيل المواجهة بين المنافسين على اللقب؟ ومتى ستقام؟

يحتل أرسنال ومانشستر سيتي المركزين الأول والثاني على التوالي في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن المواجهة بين المتصدر الحالي وصاحب المركز الثاني يجب أن تنتظر الآن.

وكان الفريقان استعدا لخوض معركة مثيرة في ملعب الإمارات هذه الليلة، حيث يتمتع أرسنال بحالة رائعة هذا الموسم، إذ فاز في جميع مباريات الدوري الخمس، بما في ذلك ضد ليفربول وتوتنهام.

وكان مانشستر سيتي، خاصة بعد الخسارة أمام ليفربول، مصممًا على سد الفجوة بينه وبين آرسنال، ولكن تم تأجيل المواجهة المثيرة.

لماذا التأجيل؟

تم تأجيل مباراة الليلة بين أرسنال ومانشستر سيتي بسبب اضطرار "المدفعجية" لخوض مباراة ضمن بطولة الدوري الأوروبي أمام فريق ايندهوفن الهولندي، والتي ستقام مساء غد الخميس.

وكانت هذه المباراة بين أرسنال وآيندهوفن مقررة في ملعب الإمارات يوم الخميس 15 سبتمبر، لكن تم تأجيلها بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وجاء التأجيل لهذه المباراة، على الرغم من أن الفرق الإنجليزية الأخرى المشاركة في المسابقات الكروية الأوروبية لعبت مبارياتها المقررة آنذاك، إلا أن أرسنال لم يكن قادرا على المضي قدما في استضافة مباراته أمام آيندهوفن.

وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل المباراة بسبب "القيود الشديدة على موارد الشرطة" في لندن بسبب جنازة الملكة، وفقا لما ذكرته الديلي ميل البريطانية.

كان آرسنال معرضا لخطر فقدان النقاط الثلاث إذا لم يتم إعادة ترتيب مواجهته ضد إيندهوفن، وفقا للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لكن الدوري الإنجليزي الممتاز وافق على تحريك المباراة ضد سيتي لتجنب هذا السيناريو.

وبحسب ما ورد، كان أرسنال حريصًا على خوض المباراة، غير أنه تقرر في نهاية المطاف تأجيل مباراة الدوري الأوروبي إلى الساعة 6 مساء يوم الخميس 20 أكتوبر.

متى ستلعب المباراة؟

لم يعلن الدوري الإنجليزي الممتاز بعد عن موعد جديد لمباراة أرسنال ومانشستر سيتي، لكن هناك أصرار على أن موعدًا جديدًا سيتم "الإعلان عنه في الوقت المناسب" بحسب بيان يؤكد التأجيل.

ما يعرف حتى الآن هو أن المواجهة ستحدث بشكل شبه مؤكد في وقت ما من العام المقبل، مع ازدحام جدول مباريات كرة القدم حاليا.

الجدير بالذكر أن النسخة الشتوية الأولى من كأس العالم، التي ستبدأ في قطر في 20 نوفمبر، دفعت نحو إعادة تأجيل بطولات الدوري المحلي في القارة الأوروبية، خصوصا للدول المشاركة في المونديال.

ومن المنتظر أن يستأنف الدوري الإنجليزي الممتاز في 26 ديسمبر، بعد نحو أسبوع من نهائي كأس العالم.

ومن المرجح أن يظل فريقا أرسنال وسيتي في سباق محتدم في العام 2023، وستكون المباراة بين الفريقين أشبه بمباراة حسم اللقب الإنجليزي.