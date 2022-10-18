وأعلن المدرب الألماني يورغن كلوب، أن مهاجم نادي ليفربول ومنتخب البرتغال ديوغو جوتا سيغيب عن كأس العالم بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام مانشستر سيتي.

وكان جوتا قد خرج مصابا من لقاء القمة بين ليفربول ومان سيتي مساء الأحد، بعد تعرضه لإصابة في عضلة السمانة.

ويمثل غياب جوتا ضربة قوية لحظوظ البرتغال في المونديال، حيث يعتبر من أهم الأسلحة الهجومية للفريق بجانب كريستيانو رونالدو ورافايل لياو.

يذكر أن البرتغال تشارك في المجموعة الثامنة بالمونديال، إلى جانب الأوروغواي وغانا وكوريا الجنوبية.