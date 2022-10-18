وعن حظوظ منتخب بلاده في النسخة المقبلة من المونديال، خاصة وأن الجماهير ترشح زملاء نيمار للتتويج باللقب أجاب كونيا البالغ من العمر 23 عاما، والذي يملك 8 مشاركات في رصيده مع منتخب "السامبا" قائلا: "الجميع يضع البرازيل في مقدمة المرشحين للفوز بكأس العالم لأننا نملك خمسة ألقاب سابقة، وهذا يشكل ضغطا علينا.. لكنه أمر جيد.. والبرازيل ليس وحده فقط المرشح لكن حظوظنا وافرة".

ويعول كونيا الذي انضم إلى منتخب البرازيل في 9 أكتوبر 2020، وشارك في التصفيات المؤهلة إلى المونديال، على الأجواء الإيجابية التي يعيشها منتخب بلاده، بوجود نخبة من أبرز اللاعبين الموهوبين الشباب، للظهور بصورة قوية في نهائيات كأس العالم والعودة إلى منصات التتويج بعد غياب 20 عاما عن تذوق طعم الفوز باللقب المونديالي، حيث كان اللقب الأخير في القارة الآسيوية عام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.