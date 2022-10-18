وبدوره تفاعل كريم بنزيمة الذي ينحدر من عائلة مهاجرة من الجزائر استقرت في حي برون في مدينة ليون بشرق فرنسا، وشارك المهاجرين فرحتهم بنشر العديد من التهاني عبر حسابه الخاص على إنستغرام.

وقال مغني الراب سفيان حكيم (فرنسي الجنسية ومن عائلة جزائرية مهاجرة): "شاهدت تتويج بنزيمة بالكرة الذهبية.. إنه ضرب من الجنون وأشعر أنني أنا من فزت بهذه الجائزة. أنا سعيد جدا لأن ما حدث يعني الكثير.. الحياة والإرادة.. ومهما كانت الصعوبات والمنافسة في الملعب لم تثنه عن الفوز.. إنه أمر لا يصدق، فعندما نكون جديين في عملنا ومستقيمين في طريقنا نفتك كل شيء. وفي 34 من عمره يحقق ذلك حقا إنه أمر رائع ..مبروك بنزيمة ".

ويشارك كريم بنزيمة المهاجرين العرب والأفارقة في فرنسا في العديد من الصعوبات التي تواجههم في حياتهم للانسجام والتأقلم وتحقيق طموحاتهم وأحلامهم، خاصة وأن طفولة بنزيمة مليئة بالمشاكل عندما كان صبيا بمدينة ليون، ونجح في تجاوز مراحل حساسة، أبرزها خطر الجريمة عندما كان طفلاً، وذلك بفضل انضباط والده الذي أحدث تغييرا كبيرا في سلوكه.