وكانت المباراة الأخيرة لابن الـ34 عاما خسارة أمام حامل اللقب نيويورك سيتي في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" من الدوري الأميركي.

وقال هيغواين خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة "الحلم انتهى، الآن تبدأ حياة أخرى".

وسبق لهيغواين أن أعلن في وقت سابق من الشهر أنه سيعتزل مع نهاية الموسم الحالي، لكن المشوار انتهى أبكر من المتوقع بعد خسارة فريقه 3-صفر.

وألغي هدف لهيغواين في الشوط الأول بداعي التسلل ولكن الخصم كان الطرف الأفضل في المباراة ليودّع النجم الملاعب بعد أن جلس صامتا على أرض الملعب لعدة دقائق مع نهايتها.

وذكر لاعب ريال مدريد الإسباني السابق "شعرت كأن كل ما أحببته قد انتهى. كانت كرة القدم نصف حياتي، مسيرة دامت 17 عاما وشريط الذكريات مرّ في ذاكرتي. أغادر سعيدا جدا لأني قدمت كل ما لدي حتى اليوم وهذا الأمر الأهم".

مسيرة حافلة بالإنجازات