وأظهر مقطع فيديو التحاما بين لاعبة ويست هام هاوا سيسوكو، وساري مايلينغ من أستون فيلا، لتوجه بعدها الأولى لكمات وصفعات للاعبة المنافسة.

وأشهر حكم اللقاء الذي انتهى بفوز ويست هام بهدفين مقابل واحد، البطاقة الحمراء في وجه سيسوكو.

ووفقما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مدرب ويست هام اعترض على قرار الحكم، ودخل هو الآخر في مشادة كلامية مع مدربة أستون فيلا، لينتهي الأمر بحصوله على بطاقة حمراء هو الآخر.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يتصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم للسيدات، بينما يأتي أستون فيلا في المرتبة الرابعة، وويست هام في المركز السادس.