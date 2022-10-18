وجاء بنزيمة بالمركز الأول، كما كان متوقعا، بعد موسم استثنائي قاد خلاله فريقه ريال مدريد لتحقيق لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

وحلّ النجم السنغالي ساديو ماني بالمركز الثاني، بعد موسم تألق فيه دوليا، وقاد منتخب السنغال لنهائيات كأس العالم، ولقب كأس أمم إفريقيا.

أما "الفنان" البلجيكي كيفن دي بروين فحل ثالثا، بعد أن قاد فريقه مانشستر سيتي للقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء "هداف أوروبا" روبرت ليفاندوفسكي رابعا، بينما حل النجم المصري محمد صلاح خامسا في الترتيب.

وفيما يلي ترتيب أفضل 10 لاعبين بالعالم وفقا لجائزة الكرة الذهبية: