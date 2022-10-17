وتوج بنزيمة بالكرة الذهبية (بالون دور) للمرة الأولى في تاريخه، متفوقا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني، والسنغالي ساديو ماني، مهاجم بايرن ميونيخ، والبلجيكي كيفن دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي.

وحصل بنزيمة على أعلى عدد من أصوات الصحفيين المختارين من حول العالم، وهو المعيار الذي حددته مجلة "فرانس فوتبول" المانحة للجائزة.

وتألق بنزيمة بشكل لافت هذا العام، وقاد فريقه ريال مدريد للقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وتصدر لائحة الهدافين في البطولتين.

حضور عربي قوي

وجاء النجم المصري محمد صلاح بالمركز الخامس في تصنيف الجائزة، متفوقا على نجوم كبار في عالم الكرة، مثل الكرواتي لوكا مودريتش والنرويجي إيرلنغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي.

كما حل النجم الجزائري رياض محرز في المركز 12 في تصنيف اللاعبين، بعد موسم قوي حقق فيه الدوري الإنجليزي الممتاز مع ناديه مانشستر سيتي.

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