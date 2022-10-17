وحقق ليفربول انتصارا مهما في قمة البريميرليغ، مساء الأحد، بهدف نظيف سجله النجم المصري محمد صلاح.

ومن جهته، أظهر ساديو ماني حبه الكبير لفريقه القديم، الذي غادره نحو بايرن ميونيخ الأالماني الصيف الماضي.

ولم يتردد ماني بالتعليق حول مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بعد نهايتها، فقال لصحيفة "بيلد": "أنا سعيد جدا لأن الرفاق هزموا مانشستر سيتي".

وأضاف ماني أنه لم يستطع مشاهدة المباراة بسبب استعداده لخوص لقاء فريقه بايرن ميونيخ أمام فرايبورغ بالدوري الألماني.

وقال ماني: "لم أستطع متابعة مباراة ليفربول لأننا كنا في الحافلة مع الفريق متجهين للمباراة".

يذكر أن بايرن ميونيخ "سحق" فرايبورغ بخماسية نظيفة، سجل منها ماني هدفا.

وبالرغم من البداية "المتعثرة" لليفربول، أكد ماني أن "لديه الكثير من الإيمان بالرفاق والمدرب للعودة إلى القمة مجددا".