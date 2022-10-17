وتحدث مبابي لإذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية عقب الفوز على مارسيليا قائلا: "لم أطلب الرحيل في يناير، هذه أنباء كاذبة".

وقال اللاعب، الفائز بكأس العالم النسخة الماضية، إنه ذهل من الشائعات التي ظهرت الأسبوع الماضي، قبل مباراة فريقه في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف: "أنا سعيد للغاية هنا، ولم أطلب المغادرة في يناير".

وتابع: "قد يعتقد بعض الناس أنني متورط في هذا، لكن هذا غير صحيح على الإطلاق. صدمت مثل أي شخص آخر وأردت فقط أن أقول إن هذا غير صحيح على الإطلاق".

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية نشرت تقريرا ذكرت فيه أن مبابي دخل في خلافات قوية مع إدارة ناديه وطلب الرحيل في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وهو ما تم نفيه من قبل المدير الفني للفريق كريستوف غالتييه ولويس كامبوس المدير الرياضي لاحقا.

كان مبابي قريبا من الانضمام إلى ريال مدريد في صفقة انتقال مجانية هذا الصيف، لكنه وافق على البقاء في باريس سان جرمان عامين آخرين، مع وجود خيار لموسم إضافي.

انضم مبابي إلى النادي الباريسي قادما من موناكو عام 2017 عندما كان مراهقا، ولطالما قال إن اللعب في ريال مدريد كان حلم طفولته.

وفاز سان جرمان على مارسيليا في ملعب حديقة الأمراء بهدف دون رد أحرزه النجم البرازيلي نيمار ضمن الجولة 11 من الدوري الفرنسي.

ويتصدر سان جيرمان الترتيب بـ29 نقطة فيما يأتي مارسيليا رابعا بـ23 نقطة.