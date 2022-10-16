وبعد محاولات خطيرة من الجانبين، تمكن محمد صلاح من فك شفرة مانشستر سيتي العنيدة، عندما تلقى كرة عابرة للملعب من الحارس أليسون بيكر لينفرد بمرمى السيتي ويودعها الشباك في الدقيقة 76.

واستطاع الريدز عبر دفاع قوي من تعطيل فعالية هالاند الذي اجتاح فرق الدوري الانجليزي، وتصدر الهدافين برصيد 15 هدفا.

وبذلك يكون صلاح قد سجل هدفه التاسع في مرمى مانشستر السيتي خلال مسيرته في الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة خاصة في الشوط الثاني وتلقى يورغن كلوب مدرب ليفربول بطاقة حمراء قرب النهاية بسبب الاحتجاج على عدم احتساب خطأ لصلاح.

وحقق ليفربول فوزه الأول في أربع مباريات وأصبح رصيده 13 نقطة وبات ثامنا، بينما تجمد رصيد سيتي عند 23 نقطة، بعد خسارته الأولى هذا الموسم، في المركز الثاني وبفارق أربع نقاط عن أرسنال المتصدر.