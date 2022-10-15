وتعتبر بطولة اليوروبا ليغ، البطولة "الثانية" من ناحية الأهمية في أوروبا، خلف بطولة دوري أبطال أوروبا، ذات الرونق الخاص والمستوى المرتفع.

ولكن هذا الموسم، قد تقترب بطولة يوروبا ليغ كثيرا من دوري الأبطال، لأنها ستحمل أسماء "ثقيلة" في منافساتها بالأدوار الإقصائية المقبلة.

كبار إنجلترا

من إنجلترا، يشارك العملاقين أرسنال ومانشستر يونايتد بالبطولة، ويبدو أنهما في طريقهما للتأهل إلى الأدوار الإقصائية، بعد نتائج جيدة في دور المجموعات.

عمالقة إيطاليا

من المحتمل جدا أن نرى عملاقي إيطاليا يوفنتوس وأي سي ميلان، "يهبطون" من دور المجموعات في دوري الأبطال إلى اليوروبا ليغ.

اليوفي وميلان يقبعان في المركز الثالث بمجموعتيهما بدوري الأبطال، ويحتاجان لنتائج كبيرة في آخر لقائين للتأهل من المجموعة.

ومن ناحية أخرى، من المحتمل أن يواصل قطبا العاصمة، لاتسيو وروما، مشوارهما في اليوروبا ليغ، ليصبح مجموع ممثلي إيطاليا 4 في الأدوار الإقصائية.

أسماء الوزن الثقيل من إسبانيا

ومن إسبانيا، قد نرى أتلتيكو مدريد وإشبيلية وبرشلونة في اليوروبا ليغ، بسبب نتائجهم المتراجعة بدوري الأبطال، ولكن هذا الأمر سيصب في مصلحة اليوروبا ليغ التي سيرتفع مستواها.

ثلاثي إسبانيا سينضم إلى المتألقين ريال بيتيس وريال سوسيداد، ليصبح عدد الإسبان 5 في اليوروبا ليغ.

أندية أخرى

كما قد نرى أندية قوية أخرى في البطولة، مثل لايبزغ الألماني وأياكس أمستردام الهولندي ومرسيليا الفرنسي في البطولة.

ومع وجود هذه النخبة من الأندية الأوروبية العريقة والقوية بأسمائها، قد نشهد هذا الموسم نسخة "يوروبا ليغ" استثنائية بكل المقاييس.