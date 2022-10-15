شركة "تذكرتي" المنوطة بعملية بيع وحجز التذاكر عن طريق الإنترنت أعلنت عن سعر تذكرة الدرجة الثالثة لجماهير النادي الأهلي بقيمة 100 جنيه، وطرح نفس الفئة من التذاكر لجماهير الزمالك بنصف الثمن.

غضب جماهيري

تبارى جمهور الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي في الاعتراض على أسعار التذاكر مقارنة بالأسعار التي يحصل عليها جمهور النادي الأبيض.

الجمهور وزع الاتهامات ما بين إدارة ناديه والشركة المنظمة لعملية بيع التذاكر، وطالب بتخفيض القيمة إلى النصف مثلما يحدث في مباريات النادي الأهلي.

الأهلي يستضيف اتحاد المنستيري، مساء السبت، على استاد الأهلي We السلام بالقاهرة، بينما يستضيف الزمالك فريق فلامبو البوروندي على ستاد برج العرب في الإسكندرية.

الفريق الأحمر حقق فوزا قاتلا خارج الديار في اللحظات الأخيرة على اتحاد المنستيري بهدف نظيف في تونس، بينما خاض الزمالك مواجهة الذهاب على نفس ملعبه في برج العرب الذي كان ملعبا اعتباريا للفريق البوروندي، وفاز بثنائية نظيفة.

رد الشركة المنظمة

وأصدرت شركة "تذكرتي" بيانا في ظل الحملة التي شنتها جماهير الأهلي بسبب ارتفاع قيمة التذكرة، لتنفي تماما كونها المسؤولة عن ذلك.

أكدت الشركة أنها تقوم بعملية بيع وحجز التذاكر فقط عن طريق الإنترنت، بينما يقوم الأهلي والزمالك بتحديد الأسعار التي يرونها مناسبة.

الشركة أوضحت الصورة بالإشارة إلى أن مباريات المنتخب أيضا تكون مسؤولية اتحاد الكرة، وكذلك كأس مصر، بينما تقوم رابطة الأندية المحترفة بتحديد أسعار تذاكر مباريات الدوري، لتنفي تماما تحديد الأسعار في أي مباراة.

موقف الأهلي

النادي الأهلي لم يصدر بيانا للرد على الغضب الجماهيري، لتعلن قناة النادي أن قيمة أسعار التذاكر الحالية لم تتغير منذ الموسم الماضي في دوري أبطال إفريقيا.

وأكد مصدر لموقع "سكاي نيوز عربية" أن إدارة النادي الأهلي لم يعد بإمكانه الاستجابة لمطالب الجماهير وتخفيض أسعار التذاكر في المباراة المقبلة نظرا لضيق الوقت، لكن الأمر يمكن تداركه في المباريات التالية.

وكان النادي الأهلي قد طالب وزارتي الشباب والرياضة والداخلية بزيادة عدد الجماهير أمام اتحاد المنستيري في القاهرة، ليتم السماح في النهاية بحضور 10 آلاف مشجع.