ولا يزال كروس (32 عاما) أحد العناصر الرئيسية في تشكيلة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، علما أن عقده ينقضي بنهاية الموسم الجاري.

من "سكاي سبورتس"

• حسب فلوريان بلاتنبرغ الصحفي في شبكة "سكاي سبورتس" الرياضية، فإن هناك رغبة متبادلة لبقاء النجم الألماني في "سانتياغو بيرنابيو" لمدة موسم واحد إضافي على الأقل.

• قال المصدر إن "المفاوضات بشأن عقد جديد يمتد حتى صيف 2024 ستبدأ قريبا".

• أضاف أن "أنشيلوتي أبلغ اللاعب أن عليه تقرير مصيره من التجديد مع ريال مدريد أو عدمه".

• أوضح بلاتنبرغ أن كروس "قرر إنهاء مسيرته مع ريال مدريد، إما بنهاية الموسم الجاري أو المقبل"، مؤكدا بذلك تقارير صحفية أشارت إلى احتمال اعتزال اللاعب في صيف 2023.

ويمتلك بطل أوروبا عددا كبيرا من البدائل في خط الوسط، رغم رحيل نجمه البرازيلي كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في الصيف الماضي، أبرزهم لوكا مودريتش وفديريكو فالفيردي وإدواردو كامافينغا وأوريليان تشاوميني.