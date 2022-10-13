وسجل روبرت ليفاندوفسكي هدفين متأخرين ليمنح برشلونة نقطة واحدة في تعادل مثير أمام إنتر، ليبقي على حظوظ الفريق الإسباني في التأهل لدور الـ16.

لكن لا يزال شبح الخروج من الدور الأول من البطولة للعام الثاني على التوالي ماثلا أمام برشلونة، فمع تبقي مباراتين يحتاج إنتر للفوز على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي الأسبوع المقبل لينضم إلى بايرن ميونيخ الألماني في دور الـ16، بينما سيتحول برشلونة إلى الدوري الأوروبي.

تصريحات تشافي لمحطة "موفيستار بلس":

• "هذا سيء، أعتقد أن دوري أبطال أوروبا قاس علينا. الآن الأمر ليس بأيدينا".

• "ما يتبقى لنا هو أن نحول انتباهنا سريعا إلى مباراة الكلاسيكو يوم الأحد (أمام ريال مدريد). سنعود ونركز من جديد في الدوري لأن دوري أبطال أوروبا أصبح صعبا للغاية ومعقدا بالنسبة لنا".

• "كرة القدم لعبة أخطاء ولا يمكن أن نتحمل هذه الأخطاء في مثل هذه المواقف. نحن نلعب في دوري أبطال أوروبا وندفع ثمنا باهظا لكل خطأ نرتكبه".

• "نحتاج للفوز وهذا يتطلب الدفاع جيدا وتسجيل الأهداف. كنا بحاجة لأداء المباراة بأكملها كما فعلنا في الشوط الأول. بهذه القوة. الآن الأمر صعب لأننا لم نعد نسيطر على الوضع".

وحتى العام الماضي، تأهل برشلونة على الأقل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا كل موسم منذ 2001، لكنه الآن يواجه إمكانية الانتقال للمنافسة في الدوري الأوروبي للموسم الثاني على التوالي.

ويتصدر بايرن ميونيخ المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة من 4 مباريات وضمن بالفعل التأهل لثمن النهائي، بينما يأتي إنتر ثانيا وله 7 نقاط، يليه برشلونة بـ4 نقاط، وأخيرا فيكتوريا بلزن من دون رصيد (ودع المنافسة).