وقاد الفوز وتعادل برشلونة الإسباني 3-3 مع إنتر ميلان الإيطالي، إلى وصول بايرن إلى مرحلة خروج المغلوب، في حين أن الفريق التشيكي الذي يحتل المركز الأخير في المجموعة الثالثة، ودع دور المجموعات.

وسجل الفريق الألماني، الذي حقق الآن رقما قياسيا بخوض 32 مباراة في دور المجموعات من دون هزيمة، الهدف الأول بعد 10 دقائق، عندما تبادل ساديو ماني الكرة مع ليون غوريتسكا قبل أن يضع الكرة في الشباك.

وضاعف توماس مولر غير المراقب تقدم الضيوف بعد دقائق، عندما سدد الكرة في المرمى بعد تمريرة عرضية من كينغسلي كومان، بينما كان حارس بلزن قريبا منه.

وأحرز غوريتسكا ثنائية ليختتم أهداف الفريق البافاري، حيث أبقى بطل ألمانيا على بلزن، الذي بدا من دون أنياب، تحت السيطرة إلى حد كبير، قبل أن يسجل آدم فلكانوفا ويان كليمنت هدفي الفريق المضيف في الشوط الثاني.

وفاز بايرن في جميع مبارياته الأربع بالمجموعة ليحتل الصدارة برصيد 12 نقطة، يليه إنتر ميلان بسبع نقاط وبرشلونة بأربع نقاط، بينما ظل بلزن من دون رصيد.