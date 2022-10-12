ويقول محيلبه لموقع "سكاي نيوز عربية": "حصدي للميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم خطوة كبيرة في تاريخ لعبة الرماية داخل وطني، لذلك لم أتمالك نفسي بعد الفوز، كدت أقفز فرحا من السعادة خاصة بعد ضمان التأهل كأول رياضي مصري إلى أولمبياد باريس في عام 2024".

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي عن سعيها لتكريم الرامي عزمي محيلبه ضمن التكريمات التي تقيمها لأبطال مصر الرياضيين تقديرا لإنجازاتهم الرياضية في مختلف المحافل، مشيرة إلى التعاون بين الوزارة وكافة الاتحادات الرياضية لدعم اللاعبين في جميع الألعاب وإعدادهم للمنافسات المقبلة.

ويؤكد بطل العالم في الرماية صعوبة المنافسة خلال البطولة الأخيرة، مشيرا لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى قيامه بمواجهة العديد من الأسماء الكبيرة في اللعبة مثل فينسنت هانكوك من الولايات المتحدة الأميركية صاحب الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو ، والذي حصد المركز الثاني في كأس العالم والرامي السويدي ستيفان نيلسون وغيرهم من اللاعبين الكبار.

إنجازات البطل المصري في الرماية

فاز اللاعب عزمي محيلبه بالميدالية الذهبية في منافسات السكيت بكأس العالم في قبرص خلال مارس الماضي.

توج محيلبه في يونيو الفائت بالميدالية البرونزية بدورة ألعاب البحر المتوسط في نسختها الـ 19 التي أقيمت بالجزائر بعد أداء رفيع المستوى جذب انتباه الجميع.

حصد المركز الأول في بطولة كأس العالم للرماية بإيطاليا لعام 2021 للمرة الأولى في تاريخ مصر.

شارك في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 فضلا عن أولمبياد ريو جانيرو 2016.

نال المركز الثالث في كأس العالم بإسبانيا عام 2014 والميدالية الفضية في نهائيات كأس العالم بأذربيجان عام 2015

ويضيف محيلبه لموقع "سكاي نيوز عربية": "وضعت خطة مبكرة للاستعداد إلى البطولة الكبرى، شاركت في العديد من الأحداث الرياضية الهامة خلال الأشهر الفائتة في قبرص وأذربيجان ثم دورة ألعاب البحر المتوسط في الجزائر قبل دخول معسكر مغلق تحت إشراف المدرب الإيطالي دييغو غاسبريني داخل مدينة بسكارا الإيطالية من أجل التركيز الكامل قبل السفر إلى كرواتيا".

معسكر نهائي

ويتابع البطل المصري لموقع "سكاي نيوز عربية": "قضيت نحو 8 أيام في ميادين الرماية بإيطاليا، تدربت لساعات طويلة بداية من التاسعة صباحا حتى مغيب الشمس، أحصل فقط على راحة بسيطة في منتصف اليوم وأعود مرة ثانية للتمرين. وكان التركيز الأكبر على الطرق الفنية الأفضل في التصويب تجاه الأطباق وكيفية التعامل مع عوامل الجو المختلفة خلال ممارسة اللعبة".

ويردف محيلبه لموقع "سكاي نيوز عربية": "خلال البطولة تلقيت الكثير من التعليمات الهامة من مدربي الإيطالي، هناك تفاهم كبير بيننا، هو يعمل دائما على تخفيف الضغوط والأعباء النفسية التي تطفو على السطح خلال الفعاليات الكبرى، يتدخل في التوقيت المناسب لتهدئتي أو بث الحماس داخلي، كانت مساعدة رائعة ساهمت في تتويجي باللقب".

اتصال من الوزير

ومن اللحظات التي ستبقى في ذاكرة محيلبه، تلقيه تهنئة سريعة من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، يقول عن ذلك لموقع "سكاي نيوز عربية": "فوجئت عقب فوزي مباشرة باتصال عبر الفيديو من الدكتور أشرف خلال تواجدي داخل ميدان الرماية، تحدث عن فرحته بالميدالية الذهبية وعن تكريمي عند عودتي إلى القاهرة".

ويسترسل محيلبه لموقع "سكاي نيوز عربية": "أتلقى مساندة جيدة من الدولة متمثلة في وزير الشباب والرياضة، يعمل الجميع على توفير احتياجاتي خلال فترات الإعداد والتجهيز للمحافل الرياضية، يدفعني ذلك لبذل قصارى جهدي للبقاء على منصات التتويج باستمرار والتفكير في كيفية إسعاد الجمهور المصري المُحب للنجاح".

ويختتم محيلبه حديثه إلى موقع "سكاي نيوز عربية" قائلا: "لدي عمل شاق من الآن للاستعداد إلى دورة الألعاب الأولمبية في 2024، سأعمل جاهدا في الفترة القادمة لتمثيل بلادي بأفضل صورة ممكنة، اكتسبت خبرات عديدة في مشاركتي السابقة بأولمبياد ريو دي جانيرو وطوكيو، ولن أتنازل في باريس عن حصد ميدالية أولمبية باسم مصر".