ومن المتوقع أن يتابع أكثر من 347 مليون شخص من محبي كرة القدم ومشجعي الدوري الإسباني، المحتوى في قائمة "سناب شات".

وستقدم المنصة يوميا لقطات وأخبار حصرية تشمل الأحداث الأسبوعية، والأرشيف التاريخي للنوادي الإسبانية، بالإضافة إلى أهم الأهداف خلال العام.

وستطرح "سناب شات" ضمن محتواها عرضا يطلق عليه اسم "الليغا شو تايم"، كما تشمل الشراكة أيضا إنشاء تجارب عدسة الواقع المعزز، والفلاتر والملصقات وغيرها.

ويعزز هذا التحالف التزام الدوري الإسباني بالوصول إلى جماهير جديدة، من خلال الاستفادة من التقنيات الرقمية المبتكرة، واستراتيجية التوسع والنمو في جميع أنحاء العالم.