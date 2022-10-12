وهز روديغر الشباك بضربة رأس في اللحظات الأخيرة، ليمنح ريال مدريد التعادل 1-1 مع مضيفه الأوكراني في دوري أبطال أوروبا.

فبينما كانت التنيجة تشير إلى تقدم شاختار بهدف نظيف، سجل المدافع الألماني هدفا قاتلا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

لكن أثناء ارتقائه لتحويل عرضية توني كروس إلى المرمى، اصطدم بالحارس الأوكراني أناتولي تروبين الذي أصيب بدوره، إلا أن الاثنين أكملا الثواني الأخيرة.

وقالت تقارير إسبانية إن روديغر سيخضع لتقييم آخر بعد خياطة الجروح في وجهه، لمعرفة ما إذا كانت هناك كسور في الرأس.

وبهذه النتيجة تأهل ريال مدريد حامل اللقب إلى دور الـ16 قبل مواجهة لايبزيج في ألمانيا، في 25 أكتوبر الجاري.

ويتصدر ريال مدريد المجموعة متفوقا بأربع نقاط على لايبزيج ثاني الترتيب، الذي تغلب 2-صفر على مضيفه سلتيك الاسكتلندي، بينما تراجع شاختار إلى المركز الثالث بخمس نقاط.