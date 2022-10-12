وفي محاولة للبناء على الفوز 3-صفر على الفريق ذاته الأسبوع الماضي، أصبحت مهمة تشلسي في "سان سيرو" أكثر سهولة، بعد طرد المدافع فيكايو توموري أمام فريقه السابق لتتلقى شباك ميلان هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 17.

وسجل جورجينيو من ركلة جزاء بعد أن هدأت احتجاجات ميلان، ثم ضاعف المهاجم بيير إيمريك أوباميانغ تقدم الفريق اللندني في الدقيقة 34.

ورغم النقص العددي، ضاعت عدة فرص مهمة لميلان في الشوط الثاني، حيث أهدر الظهير سيرجينو ديست أخطرها بتسديدة مرت فوق المرمى من موقع جيد.

لكن تشلسي ظل بعيدا عن مواجهة أي متاعب في أغلب الفترات، حيث رفع الفوز رصيده إلى 7 نقاط من 4 مباريات، متقدما بنقطة واحدة على سالزبورج النمساوي و3 نقاط على ميلان ودينامو زغرب الكرواتي.