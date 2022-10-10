وقال أتلتيكو إن غريزمان وقع عقدا مع النادي حتى يونيو 2026، مضيفا أنه سيحصل على 20 مليون يورو مقابل الانتقال، بالإضافة لمتغيرات قد تصل إلى 4 مليون يورو.

وكان الفريقان على خلاف تعاقدي قيد فرص اللاعب البالغ من العمر 31 عاما في الانضمام لأتلتيكو، الذي كان سيضطر لدفع 40 مليون يورو لبرشلونة إن تجاوزت مدة لعبه عددا محددا من الدقائق.

وكان غريزمان نجما في اتلتيكو من 2014 حتى 2019 قبل الانتقال إلى النادي الكتالوني في أسوأ موسمين مخيبين له على الإطلاق.