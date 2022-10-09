وتلقى المدافع المخضرم سيرجيو راموس بطاقة حمراء قبل نهاية الشوط الأول، لكن حامل اللقب، الذي غاب عنه ليونيل ميسي للإصابة، نجح في الخروج بشباك نظيفة.

ويملك باريس سان جرمان 26 نقطة من 10 مباريات، متقدما بـ3 نقاط على أولمبيك مرسيليا الذي سقط 1-2 أمام ضيفه أجاكسيو في وقت سابق من السبت، بينما لدى رانس 8 نقاط في المركز 14.

ولعب رانس بشجاعة وأنقذ حارسه يفان ضيوف أخطر فرصة لباريس سان جرمان من كيليان مبابي في الدقيقة 33.

وحصل راموس على إنذار بسبب جداله مع الحكم الذي عاد لإشهار بطاقة حمراء مباشرة للمدافع الإسباني.

ويحمل الطرد الرقم 28 في مسيرة راموس، الممتدة مع إشبيلية وريال مدريد الإسبانيين، والفريق الباريسي.

وأشرك كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جرمان لاعبه البرازيلي نيمار بدلا من لاعب الوسط كارلوس سولير بحثا عن الفوز، لكن الفريق الضيف افتقر للإبداع واكتفى بالتعادل.