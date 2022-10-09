وفي مباراة حماسية، فاز ميلان 2-صفر على غريمه يوفنتوس بفضل هدفي المدافع فيكايو توموري ولاعب الوسط براهيم دياز، وارتقى حامل اللقب إلى المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة بالتساوي مع نابولي المتصدر وأتلانتا، في انتظار باقي مباريات الجولة.

وبقي يوفنتوس، الذي بدا أنه قد عاد إلى المسار الصحيح بفوزين متتاليين في الدوري ودوري أبطال أوروبا، في المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

واستمرت النتائج الهزيلة ليوفنتوس خارج ملعبه، إذ لم يفز فريق "السيدة العجوز" خارج قواعده منذ أواخر أبريل الماضي، وحصد نقطتين فقط من 4 مباريات خارج ملعبه بالدوري هذا الموسم.

وقال أليغري عقب اللقاء: "استقبلت شباكنا الهدف الأول بسبب خطأ فني. ارتكبنا الكثير من الأخطاء".

وتابع المدير الفني الإيطالي: "يجب أن نحتفظ بهدوئنا ونشمر عن سواعدنا. يجب أن نواجه مكابي حيفا (في دوري أبطال أوروبا) بصلابة ذهنية لنفوز بالمباراة".

ويحل يوفنتوس ضيفا على مكابي حيفا الإسرائيلي في دوري الأبطال، الثلاثاء، ثم على تورينو في مباراة قمة محلية، السبت.

ومن جهة أخرى، قال توموري: "حاولت أنا و(أوليفييه) جيرو تجربة هذه اللعبة (التي أسفرت عن الهدف) في المران. حالفنا بعض الحظ، لكني سعيد بالهدف والفوز".

وأضاف: "نريد أن نتحسن على أرضية الملعب سواء على مستوى الأداء أو النتيجة. كانت الرغبة في الفوز أكبر بعد دوري الأبطال. الآن لنفكر في مباراة الثلاثاء (أمام تشلسي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا) لنحاول الفوز بها".