وفي إجراء ساخر، تم تقديم عريضة ذات طبيعة فكاهية إلى البرلمان البريطاني لإخراج اللاعب من المنافسة، بحسب ما ذكرت عدة صحف بريطانية وإسبانية.

أما السبب بحسب مقدمي العريضة، فهو لأن نجم المان سيتي، كما يؤكدون "إنسان آلي" أو "روبوت" أو آلة تسجيل أهداف، أو كما قال حارس مرمى فريق كوبنهاغن الدنماركي، الذي خسر بخماسية أمام السيتيزنز، "ليس إنسانا".

وبعد انتصار مانشستر سيتي على ساوثهامبتون، السبت، بنتيجة 4-0، علق المدرب غوارديولا على تلك العريضة بسخرية.

وقال غوارديولا: "أنا مستاء جدا من هالاند لأنه لم يسجل 3 أهداف. لأنه لم يسجل سوى هدفا واحدا لن يتم تطبيق طلب العريضة بإيقافه عن اللعب".

وسجل هالاند هدفا واحدا خلال اللقاء، ووصل إلى 15 هدفا بالدوري الإنجليزي الممتاز، من أصل 9 مباريات فقط.