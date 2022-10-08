وقال زفيزف في حديث للإذاعة الجزائرية الجمعة: "لم تُطرح مشكلة تجديد عقد بلماضي مع المنتخب. سيبقى حتى كأس العالم 2026".

وفرض بلماضي الذي قاد الجزائر للتتويج بكأس أمم إفريقيا 2019، نفسه على رأس "ثعالب الصحراء" منذ توليه منصبه عام 2018.

وأشرف لاعب الوسط الدولي السابق قبل ذلك على منتخب قطر ونادي الدحيل.

وكان بلماضي (46 عاما) ينوي ترك منصبه بعد مونديال قطر، لكن فشل الجزائر في التأهل عند الحاجز الأخير أمام الكاميرون بدّل حساباته.

وسيكون أمام بلماضي تحدي كأس أمم إفريقيا مطلع 2024 في ساحل العاج، عقب مشاركة محبطة في النسخة الأخيرة في الكاميرون، بالإضافة إلى التأهل لكأس العالم 2026 الذي سيُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.