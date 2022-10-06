ليونيل ميسي أجرى مقابل مع شبكة "ستار بلس" الأرجنتينية أكد خلالها أن بطولة كأس العالم في قطر 2022 ستشهد آخر ظهور له في مسابقات كأس العالم.

ميسي قال عن ظهوره الأخير في المونديال: "بطولة 2022 ستكون آخر مشاركة لي في بطولات كأس العالم، تم اتخاذ القرار بالفعل".

الفرصة الأخيرة

ليونيل ميسي حاول معانقة أكبر مجد في كرة القدم بالفوز بكأس العالم، لكن كل محاولاته باءت بالفشل، وكان أقربها عام 2014 ببلوغ المباراة النهائية، لكن الماكينات الألمانية أفسدت رقصة التانغو الأخيرة وخطفت الكأس.

"البرغوث" سيتعين عليه خوض الحرب الأخيرة في مونديال قطر من أجل تكرار إنجاز دييغو أرماندو مارادونا الذي دائما ما يقارنه الجمهور الأرجنتيني به، نظرا لنجاح النجم الراحل في مساعدة بلاده على تحقيق لقب كأس العالم عام 1986 بالمكسيك.

قائد الأرجنتين احتفل بكعكعة ميلاده الـ35 في يونيو الماضي، وسيخوض مونديال 2022 وهو في طريقه إلى إتمام عامه الـ36، ما يعني أن بطولة كأس العالم 2026 ستأتي وقت أن يكون ميسي في عامه الـ40.

ميسي شارك مع منتخب بلاده في بطولات كأس العالم منذ عام 2006 وحتى البطولة المقبلة في قطر، وهو رقم لم يحققه لاعب معاصر باستثناء كريستيانو رونالدو الذي أتم عامه الـ37 في فبراير الماضي.

ويتمتع ليونيل باعتلاء صدارة الهدافين منتخب الأرجنتين على مر تاريخه بعدما سجل 90 هدفا حتى الآن، وهو ما عزز مكانته كأسطورة في بلاده.

ويتنافس منتخب الأرجنتين مع منتخبات المجموعة الثالثة في كأس العالم المقبلة التي تضم السعودية والمكسيك وبولندا، في آخر ظهور للمسابقة ذاتها بالشكل الحالي، قبل أن يتم زيادة عدد المنتخبات إلى 48 منتخبا بدلا من 32 في نسخة عام 2026.

ليونيل يرى أن فرصته في المشاركة في بطولة 2026 ستكون صعبة بسبب تقدمه في العمر، وعدم قدرته على الظهور بلياقته المعهودة، لذلك فضل أن تكون بطولة 2022 هي عرضه الأخير في مسابقات كأس العالم، تمهيدا لاعتزاله في الأعوام القليلة القادمة.

تحذير ليونيل

وفي حديثه مع "ستار بلس"، وجه ليونيل ميسي تحذيرا إلى منتخب بلاده في المونديال المقبل، رافضا اعتبار المهمة سهلة في مرحلة المجموعات.

وأضاف نجم باريس سان جيرمان: "يجب أن نفوز بالمباراة الأولى، في المونديال السابق اعتقدنا أن الأمور ستكون سهلة وأن الصدارة مضمونة في المجموعة، ولكن هذا لم يحدث".

الأرجنتين احتلت بصعوبة وصافة مجموعتها في مونديال روسيا 2018 وحصدت 4 نقاط فقط في المجموعة التي ضمت كرواتيا ونيجيريا وأيسلندا.

وتابع ميسي: "هناك قلق بالتأكيد قبل كأس العالم، لأنه الأخير بالنسبة لي، لا يمكنني الانتظار، لدينا فريق قوي ورائع، لكن كل شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم، لا أعرف إذا كنا بين أفضل المرشحين، لكن الأرجنتين دائما مرشحة للفوز باللقب بسبب تاريخها الكبير".

وأنهى ميسي: "كنا نستحق الفوز بكأس العالم 2014، كان لدينا مجموعة مذهلة من اللاعبين، لم يوقفنا شيء حتى المباراة النهائية، وفي 2018 واجهنا صعوبة في التأهل من التصفيات ثم حدثت فوضى وتغييرات كثيرة للمدربين واللاعبين، وأنهينا البطولة بشكل سيئ، لو كنا فزنا بالمباراة الأولى كانت الأمور ستختلف، لذلك من المهم أن نفوز بالمباراة الأولى في قطر".

وتلعب الأرجنتين ضد السعودية في مباراتها الافتتاحية ببطولة كأس العالم يوم 22 نوفمبر المقبل ضمن منافسات المجموعة الثالثة في المسابقة.