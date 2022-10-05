فتح "كاف" باب الترشح لاستضافة أمم إفريقيا 2025 بدلا من غينيا، ليتنافس المغرب مع الجزائر من أجل الفوز بشرف التنظيم.

صحيفة "المنتخب" المغربية أكدت حصول اتحاد كرة القدم على موافقة السلطات للتقدم بملف لتنظيم البطولة.

وأكدت صحيفة "الشروق" الجزائرية الحصول على موافقة الرئيس عبد المجيد تبون من أجل التقدم بملف لتنظيم المسابقة الإفريقية بعد 3 أعوام.

وقال رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي في مؤتمر صحفي رسمي لـ"كاف" إن باب الترشح مفتوح لكل البلاد الإفريقية من أجل تنظيم البطولة.

ومن جانبه، قال الصحفي الكاميروني المختص بالكرة الإفريقية جيوفاني وانيه في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" إن بطولة 2025 ستكون الأمتع.

وأضاف جيوفاني: "الاتحاد الإفريقي يستحق الشكر على قراره الجريء، لقد رأى الخطر من بعيد وتجنبه، لقد عانينا التأجيلات ومخاطر الإلغاء في آخر نسختين بسبب عدم الاستعداد الكامل".

وتابع وانيه: "بطولة 2025 ستكون بين الجزائر أو المغرب، هناك منافسة قوية متوازنة بين البلدين، المغرب أثبت مؤخرا أنه غطاء جيد للكاف بعد أن استضاف نهائي دوري أبطال إفريقيا وأمم إفريقيا للسيدات، وأثبتوا أنهم مضيفون كفؤون للغاية، وهو أمر رائع يدعمهم".

وواصل وانيه: "المغرب لديه العديد من الملاعب الرائعة مثل ملعب محمد الخامس وملعب الأمير مولاي عبد الله وملعب مراكش ومجمع فاس الرياضي وغيرها".

وعن الجزائر، قال جيوفاني: "ما ينطبق على المغرب ينطبق على الجزائر التي تستعد لاستضافة أمم إفريقيا للمحليين 2023، وحسب مصادري في كاف، فإن الجزائر لديها فرصة عملاقة للفوز بالتنظيم".

وأنهى الصحفي الكاميروني: "ملعب وهران الجديد واستاد تيزي أوزو وستاد 5 يوليو وملعب عنابة وغيرها ستدعم الملف الجزائري، خاصة أن أغلبها يخضع للتجديد حاليا، في كل الأحوال سنشاهد أمتع نسخة من كأس الأمم سواء كانت في الجزائر أو المغرب".