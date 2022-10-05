وقال الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز، إن نجوم ليفربول وعلى رأسهم صلاح "عليهم أن يتحملوا المسؤولية".

وأضاف: "نجوم الفريق مثل محمد صلاح وفيرجل فان دايك وتياغو ليسوا جيدين كفاية هذا الموسم".

ورفض شيرر أن يتحمل المدافع الإنجليزي ترينت أليكساندر أرنولد المسؤولية كلها، بسبب تراجع مستواه، مؤكدا أن نجوما آخرين مثل صلاح عليهم اللوم بنفس القدر.

وظهر ليفربول بشكل سيء السبت، وتعادل بصعوبة مع برايتون بنتيجة 3-3، بينما واصل صلاح صيامه التهديفي.

ولم يسجل صلاح هداف الدوري العام الماضي، سوى هدفين من 8 مباريات حتى الآن هذا الموسم.